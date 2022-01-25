В трех районах Карабаха созданы таможенные посты

Для организации таможенной службы на освобожденных территориях созданы и введены в эксплуатацию таможенные посты "Губадлы" на территории Губадлинского района, "Газанчи" на территории Зангиланского района и "Международный аэропорт Физули" на территории Физулинского района.

Как передает Day.Az, об этом председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев написал в Twitter.