ТуранБанк и ECO Банк Торговли и Развития подписали новое кредитное соглашение на сумму $2 млн для расширения финансирования внешнеторговых операций. Привлеченные средства позволят ТуранБанку расширить импортно-экспортные операции как между странами-участницами, так и другими странами, а также поддержать торговые операции клиентов.

Следует отметить, что соглашение, подписанное с ECO Банком Торговли и Развития, является четвертым соглашением. Так, в предыдущие годы наш банк привлекал средства этого финансового института для финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) и торговли.

Государствами-членами ECO Банка Торговли и Развития являются Азербайджан, Турция, Иран, Пакистан, Афганистан и Кыргызстан. Банк поддерживает устойчивое экономическое развитие и региональную интеграцию как в государственном, так и в частном секторах, удовлетворяя финансовые потребности различных секторов в регионе.

ТуранБанк

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