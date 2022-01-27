Зангиланский аэропорт включен в каталог международных индексов местоположений

Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта получило положительное заключение от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с присвоением кода строящемуся в Карабахе Зангиланскому международному аэропорту.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что аэропорту присвоен четырехзначный код ИКАО "UBBZ". Информация об этом будет опубликована в мартовском издании ICAO "Индексы местоположений" (ICAO Doc 7910/182).

Директор Государственного агентства гражданской авиации Ариф Мамедов расценил признание ИКАО еще одного освобожденного от оккупации города Карабаха в качестве надежного партнера как важное событие: "Включение Зангиланского международного аэропорта в каталог международных индексов местоположений вызывает у каждого из нас чувство гордости. На базе аэропортов, построенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, создается новый авиационный узел. В короткий период Зангиланский аэропорт станет одним из транспортно-транзитных коммуникационных центров региона".