В 2021 году число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 8% и превысило 665 тысяч.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

Микаил Джаббаров добавил, что число активных юридических лиц к концу года превысило 100 тысяч.