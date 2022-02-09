https://news.day.az/economy/1434128.html Число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось - Микаил Джаббаров
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось - Микаил Джаббаров
В 2021 году число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 8% и превысило 665 тысяч.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.
Микаил Джаббаров добавил, что число активных юридических лиц к концу года превысило 100 тысяч.
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