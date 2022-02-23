В Азербайджане долларизация кредитов обновила исторический минимум

На 31 января этого года в Азербайджане объем кредитов населения в кредитных учреждениях (банки, НБКО, кредитные объединения) составил 17,242 млрд. манатов, что в годовом сравнении больше на 18,2%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проведенным на основании отчета Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 25,7% этих кредитов составили кредиты в иностранной валюте. Таким образом, долларизация кредитов обновила исторический минимум с 2001 года.

Отметим, этот показатель снизился за последний год на 3,7 процентных пунктов.