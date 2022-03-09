В Азербайджане еще четыре предпринимателя получили стартап-сертификаты

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты еще четырем субъектам МСБ. Таким образом, число субъектов МСБ, получивших стартап-сертификаты, достигло 36, сообщает в среду Day.Az.

Стартап-сертификаты были предоставлены на проекты онлайн-платформы и мобильного приложения ООО "Push 30" (www.push30.az) по продаже услуг спортивных залов, посреднической службы ООО "G-khan" между независимыми курьерами и заказчиками (www.11delivery.com), посреднической услуги ООО "Clickusta" по онлайн-организации услуг ремонта мобильных телефонов (www.clickusta.az) и маркетплейса автомобильных запчастей ООО "Otobaza Azerbaijan" (www.otobaza.com).

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности на три года с даты получения сертификата.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в МСБ за стартап-сертификатом. С формой заявки и другими необходимыми документами, а также подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi