В Азербайджане еще три субъекта МСБ получили стартап-сертификаты

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще трем субъектам МСБ.

Таким образом, число субъектов МСБ, получивших стартап-сертификаты, достигло 39, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

Стартап-сертификаты выданы на проекты мобильного приложения ООО Smart Logistics 2021 для заказа грузовиков, онлайн-платформы и мобильного приложения ООО Setup для организации викторины и работ по сбору и восстановлению литий-ионных аккумуляторов ООО Sakuraz Green (www.otobaza.com).

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности на три года с даты его получения.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в агентство по вопросу выдачи стартап-сертификатов. С формой заявки и другими необходимыми документами можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi.