Около 390 иностранных компаний подали заявки для участия в проектах в Карабахе

На сегодняшний день поступило около 1 100 заявок для участия в проектах в Карабахе, из них около 390 - от иностранных компаний.

Об этом сказал в понедельник на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", посвященной Дню предпринимателя - 25 апреля, председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы создаст новые возможности для дальнейшего развития бизнеса в постпандемический период. Освобождение от оккупации наших территорий также создало дополнительные возможности для развития бизнеса в Азербайджане. Общеизвестно, что территория Карабаха богата природными ресурсами и полезными ископаемыми, имеет большой потенциал доя развития туризма, сельского хозяйства, перерабатывающей и других сфер промышленности. На сегодняшний день к нам поступило около 1 100 заявок, из них около 390 - от иностранных компаний", - сказал Мамедов.

По его словам, деятельность Агентства Азербайджана по развитию МСБ направлена ​​на создание новых организационных моделей и продвижение предпринимательства в соответствии с новыми вызовами.

"Если учесть, что малый и средний бизнес составляет 99,6 процента хозяйствующих субъектов, действующих в Азербайджане, то, безусловно, устойчивое развитие страны тесно связано с уровнем развития МСБ. С этой целью в 35 районах Азербайджана мы оказываем поддержку малому и среднему бизнесу, там функционирует более 20 центров поддержки. Мы ведем активные работы по расширению инструментов поддержки и финансирования субъектов МСБ. Кроме того, наше агентство выдает соответствующие сертификаты инновационным предпринимателям, которые освобождают их от налога на прибыль сроком на три года", - сказал Мамедов.

Глава агентства также сообщил, что в результате целенаправленной деятельности правительства Азербайджана в 2021 году общий оборот субъектов микропредпринимательства вырос на 31 процент, малого бизнеса - на 79 процентов, среднего бизнеса - на 139 процентов.