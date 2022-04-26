Между Азербайджаном и Россией открываются новые транспортные возможности

Между Азербайджаном и Россией открываются новые возможности для сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

Об этом сказал во вторник вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на пленарном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, стремительный рост перевозок автотранспортом актуализирует вопрос совершенствования пунктов пропуска на госгранице.

"Мы придаем приоритетное значение развитию транспортного коридора Север-Юг. Запуск проекта на полную мощность будет способствовать развитию региона и росту торговли, транзита. Открываются хорошие возможности, вытекающие из трехстороннего заявления глав Азербайджана, России и Армении, для разблокировки транспортных коммуникаций и создания новых инфраструктурных маршрутов, что отвечает интересам всех стран региона", - сказал Мустафаев.

Вице-премьер сообщил, что продолжается деятельность по синхронизации работы пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе.

"Своевременное завершение работ по реконструкции и расширению пункта пропуска Яраг-Казмаляр-Самур придаст дополнительный импульс положительной динамике нашего внешнеторгового оборота. Увеличение количества полос для движения грузового транспорта до шести в пункте пропуска Яраг-Казмаляр-Самур позволило повысить пропускную способность наиболее загруженного пункта пропуска между нашими странами. Статистика последних лет показывает рост взаимных перевозок - как двусторонних, так и транзитных. При этом наблюдается серьезный дефицит разрешений для азербайджанских перевозчиков", - добавил Мустафаев.