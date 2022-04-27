Производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана значительно выросло

В первом квартале 2022 года производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана выросло в стоимостном выражении в 2,1 раза, или на 216,5 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 412 миллионов манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Госкомстата Азербайджана.

Сводная таблица производства продукции в металлургической промышленности Азербайджана

Виды продукции Произведено в январе-марте 2022 г. Разница по сравнению с январем-мартом 2021 г. (в %) Количество готовой продукции на складах на 01.04.2022 Литая сталь (тыс. тонн) 96,4 163,7 2,6 Арматура (тыс. тонн) 119,8 в 2,3 раза 23,9 Стальные трубы (тыс. тонн) 21,1 в 2,6 раза 0,8 Алюминий необработанный (тыс. тонн) 5,1 110,9 6,0 Алюминиевые прутки, валы и профили (тонн) 647,3 130,7 103,8 Другие конструкции из черных металлов (тонн) 8999,0 119,6 2533,8 Медные многожильные провода без электроизоляции, канаты и тросы (тонн) 1499,1 157,0 -

По данным ведомства, производство сборных конструкций из черных металлов превысило 5,2 миллиона манатов (сокращение за год на 4,3 процента).

Напомним, что в 2021 году производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана выросло на 38,5 процента, или 442 миллиона манатов по сравнению с 2020 годом - до почти 1,149 миллиарда манатов.