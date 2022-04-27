Производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана значительно выросло
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В первом квартале 2022 года производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана выросло в стоимостном выражении в 2,1 раза, или на 216,5 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 412 миллионов манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Госкомстата Азербайджана.

Сводная таблица производства продукции в металлургической промышленности Азербайджана

Виды продукции

Произведено в январе-марте 2022 г.

Разница по сравнению с январем-мартом 2021 г. (в %)

Количество готовой продукции на складах на 01.04.2022

Литая сталь (тыс. тонн)

96,4

163,7

2,6

Арматура (тыс. тонн)

119,8

в 2,3 раза

23,9

Стальные трубы (тыс. тонн)

21,1

в 2,6 раза

0,8

Алюминий необработанный (тыс. тонн)

5,1

110,9

6,0

Алюминиевые прутки, валы и профили (тонн)

647,3

130,7

103,8

Другие конструкции из черных металлов (тонн)

8999,0

119,6

2533,8

Медные многожильные провода без электроизоляции, канаты и тросы (тонн)

1499,1

157,0

-

По данным ведомства, производство сборных конструкций из черных металлов превысило 5,2 миллиона манатов (сокращение за год на 4,3 процента).

Напомним, что в 2021 году производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана выросло на 38,5 процента, или 442 миллиона манатов по сравнению с 2020 годом - до почти 1,149 миллиарда манатов.