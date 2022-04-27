Производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана значительно выросло
В первом квартале 2022 года производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана выросло в стоимостном выражении в 2,1 раза, или на 216,5 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 412 миллионов манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Госкомстата Азербайджана.
Сводная таблица производства продукции в металлургической промышленности Азербайджана
|
Виды продукции
|
Произведено в январе-марте 2022 г.
|
Разница по сравнению с январем-мартом 2021 г. (в %)
|
Количество готовой продукции на складах на 01.04.2022
|
Литая сталь (тыс. тонн)
|
96,4
|
163,7
|
2,6
|
Арматура (тыс. тонн)
|
119,8
|
в 2,3 раза
|
23,9
|
Стальные трубы (тыс. тонн)
|
21,1
|
в 2,6 раза
|
0,8
|
Алюминий необработанный (тыс. тонн)
|
5,1
|
110,9
|
6,0
|
Алюминиевые прутки, валы и профили (тонн)
|
647,3
|
130,7
|
103,8
|
Другие конструкции из черных металлов (тонн)
|
8999,0
|
119,6
|
2533,8
|
Медные многожильные провода без электроизоляции, канаты и тросы (тонн)
|
1499,1
|
157,0
|
-
По данным ведомства, производство сборных конструкций из черных металлов превысило 5,2 миллиона манатов (сокращение за год на 4,3 процента).
Напомним, что в 2021 году производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана выросло на 38,5 процента, или 442 миллиона манатов по сравнению с 2020 годом - до почти 1,149 миллиарда манатов.
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