Австрия надеется на поставки газа из Азербайджана

Австрии для отказа от поставок газа из России могут потребоваться годы. Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью телеканалу OE24.TV.

Нехаммер считает, что для отказа от российского газа Австрии потребуется "несколько лет, в зависимости от наличия на международном газовом рынке". По его словам, с начала событий в Украине эксперты Минэнерго вместе с австрийской нефтегазовой компанией OMV в течение двух месяцев работают над снижением зависимости Австрии от российского газа.

"Я бы предпочел этот отказ сегодня, а не завтра - но это нереально. Мы сейчас сформировали с Германией, Венгрией и другими странами группу интересов против газового эмбарго, но в то же время мы должны сократить зависимость", - говорится в заявлении Нехаммера, которое приводит телеканал.

Как сообщил канцлер, в настоящее время у Австрии запасов газа может хватить на два с половиной месяца, если Россия решит перекрыть поставки. "Сейчас у нас в хранилищах около 16 тераватт-часов газа. В теплый месяц нам требуется 6,6 тераватта-часов, в более холодный - 10 тераватт-часов, - сказал Нехаммер. - Министр энергетики вместе с OMV ищет новые источники поставок, например из Азербайджана. Но все же лучший cценарий - при котором поставки не будут останавливаться".