Министр сельского и лесного хозяйства Турции посетит Карабах

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи посетит Карабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Вахит Киришчи сказал во время выступления на общем собрании "Общественного объединения деловых людей Азербайджана и Турции".

Он отметил, что большую важность представляет дальнейшее объединение усилий двух стран под лозунгом "одна нация, два государства".

"Ведется совместная работа для развития как Азербайджана, так и Турции, и этот процесс должен продолжаться. Мы должны привлекать к нему бизнесменов, получивших образование в Азербайджане и Турции. Мы посетим Карабах и поделимся накопленным опытом", - сказал он.