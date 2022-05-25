Рост ВВП Азербайджана превысил прогнозный показатель

Последние два года были непростыми, и нам пришлось из-за пандемии коронавируса в 2020 году изменить многие наши прогнозы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, постпандемический период в 2021 году вызвал большую неопределенность.

"Произошел разрыв между спросом и предложением, начали формироваться первые признаки проблемы, называемой сегодня продовольственным кризисом. Большинство прогнозируемых факторов риска пришлось на 2021 год", - сказал Шарифов.

Министр отметил, что номинальный ВВП Азербайджана вырос в 2021 году.

По его словам, реальный рост ВВП в 2021 году прогнозировался на уровне 3,4 процента, а составил 5,6 процента.