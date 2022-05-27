Из Бакинского порта в Финляндию транспортируют первую партию грузов из Китая

Из Бакинского порта в Финляндию проследует первая партия грузов с китайской железнодорожной станции Туаньцзекунь.

Как сообщили Day.Az в порту, в порт Баку была доставлена ​​первая часть блок-поезда из 54 контейнеров, перевозимых паромами "Агдам" и "Нахчыван" из порта Курык (Казахстан) в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Основную часть грузов, принадлежащих финской компании Nurminen Logistics, составляют автозапчасти, изделия из пластика, текстильное оборудование и другие подобные непродовольственные товары. Далее они будут транспортированы в грузинский порт Поти, оттуда паромом через Черное море в Европу, в румынский порт Констанца, а затем маршрутным поездом - в Финляндию", - говорится в сообщении порта.

Напомним, что руководство Nurminen Logistics ранее посетило Бакинский порт и после ознакомления с техническими возможностями приняло решение о перевозке грузов из Китая через территорию Азербайджана.