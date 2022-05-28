На автодороге Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд начнутся работы по асфальтированию

Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд продолжается быстрыми темпами. В скором времени на ней начнутся работы по асфальтированию.

Об этом сообщил Trend инженер по проектам Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эйюб Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, общая протяженность дороги, которая строится в соответствии с первой технической категорией, составит 123,6 километра.

"Первые 77 километров трассы будут иметь шесть полос, остальные 44,6 километра - четыре полосы движения. Соответственно, ширина земляного полотна на двух участках дороги составит 21,5 и 29,5 метра. Всего вдоль дороги предусмотрено строительство 415 искусственных сооружений. Строительство 135 из них уже завершено. Также предусмотрено строительство 20 мостов. Завершить строительство автодороги планируется к концу 2023 года. Также в скором времени начнутся работы по ее асфальтированию", - сказал Гусейнов.