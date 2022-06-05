Экономическое сотрудничество Румынии и Грузии имеет потенциал для развития

Экономическое сотрудничество между Румынией и Грузией имеет потенциал для дальнейшего развития.

Об этом сообщили Trend в МИД Румынии, передает Day.Az.

По данным ведомства, товарооборот между Румынией и Грузией в 2021 году достиг 230 миллионов долларов, что на 105,5 процента превышает показатель 2020 года. При этом румынский экспорт в Грузию вырос на 87 процентов, а импорт - на 219,4 процента.

"Эти цифры свидетельствуют об имеющемся потенциале для развития экономик двух стран и значительных перспективах диверсификации", - сказали в министерстве.

Стратегия Румынии направлена на полное использование существующего потенциала для укрепления экономического сотрудничества с Грузией, отметили в МИД.

В этом отношении Черное море предоставляет уникальные возможности не только для развития двусторонних проектов между Румынией и Грузией, но и для углубления экономических отношений с другими странами региона, отметили в ведомстве.

"Убеждены, что расширение торговли, мобильности и контактов между людьми будет способствовать региональной экономической стабильности, социальному благосостоянию и создаст реальные возможности для бизнеса между Румынией и Грузией", - сказали в министерстве.