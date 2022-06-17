Азербайджан увеличил доходы от экспорта газа

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал 9 458 059,77 тыс. кубометров природного газа на сумму 5 994 793,6 тыс. долларов США.

Как передает Day.Az, согласно отчету Государственного таможенного комитета, объем экспортированного газа по сравнению с соответствующим показателем 2021 года увеличился на 3,1%, стоимость - почти в 4,5 раза.

Отметим, в прошлом году Азербайджан экспортировал 20 046 650,21 тыс. кубометров природного газа на сумму 5 534 398,34 тыс. долларов США. По сравнению с показателем 2020 года объем экспортированного газа увеличился на 61,3%, стоимость - в 2,5 раза.