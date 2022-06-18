Делегация во главе с Шахином Мустафаевым приняла участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

15-17 июня делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым находилась в России для участия в 25-м Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az, в составе делегации - полномочные представители министерств экономики, цифрового развития и транспорта, сельского хозяйства, Агентства государственных ресурсов, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и других структур.

В рамках визита состоялись встречи с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Андреем Белоусовым, заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком, помощником Президента Российской Федерации Максимом Орешкиным, министром промышленности и торговли Дмитрием Мантуровым, председателем Комитета внешних связей Администрации города Санкт-Петербург Евгением Григорьевым.

В ходе визита азербайджанская делегация также приняла участие в пленарном заседании 25-го Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Делегация ознакомилась с работой форума и различными павильонами, провела ряд других встреч.