В течение двух дней (16-17 июня) бакинского Fintex Summit его участники не только подвели черту под очевидными успехами цифровизации в Азербайджане, но и очертили круги её ближайшего развития в таких секторах как городская мобильность, безопасность и корпоративная социальная ответственность.

В первый день мероприятия, по всеобщему мнению спикеров было отмечено, что для дальнейшей цифровизации Азербайджана есть все необходимые предпосылки.

В ходе второго дня мероприятия региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев сказал, что Visa является надёжным партнером крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане.

Как сообщили Trend в азербайджанском представительстве Visa, в Азербайджане цифровые платежи в сфере транспорта могут стать обыденной реальностью.

"Visa признаёт, что города всё больше тяготеют к инклюзивности, связанности и устойчивости, и мы активно поддерживаем их в движении к этим целям. Мы помогаем городам и транспортным операторам отвечать на вызовы и совершенствовать городскую мобильность с помощью простых, удобных и безопасных решений для цифровых платежей", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что Visa является надежным платёжным партнёром двух крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане - наземный транспорт в Сумгаите (с 2020 года) и на железных дорогах - с 2021 года.

Также, по его словам, от внедрения цифровых платежей выиграли все.

"Городские власти находили привлекательной фискальную прозрачность; транспортные компании получали больший пассажиропоток и возможность планирования, а потребители - альтернативный вариант оплаты, который не предполагает физического контакта и является быстрым и безопасным. Конечная цель городской мобильности - это трансформация транспортных решений в единую экосистему", - сказал Гаджиев.

В свою очередь старший вице-президент и директор по управлению рисками (Visa, CEMEA) Чарльз Либо поделился с участниками Fintex Summit пятью тенденциями в сфере управления постпандемическими рисками и безопасностью платежей (с точки зрения эмитентов):

• объёмы eCommerce-платежей стремительно растут, а уровень мошенничества остаётся на низком уровне;

• уровень токенизации вырос на 100%, что дало клиентам безопасный и бесшовный платёжный опыт;

• платформа 3-D Secure показывает рост в 85%. При этом уровень мошенничества упал в 3 раза на фоне общего CNP (операции без присутствия карт);

• бесконтактные платежи продолжают расти при темпе роста на 20 процентов в год и ныне доминируют в F2F-платежах (face-to-face) при близком к нулю уровне мошенничества;

• социальный инжиниринг (СИ) остаётся вызовом для множества глобальных и локальных рынков.

"Токенизация доказала свои преимущества в сфере безопасности, "обесценив" (devaluing) чувствительную информацию. Это означает, что такие чувствительные данные, как номер карты, CVV и т.д. утратили привлекательность для киберпреступников. Потому что при токенизации ваш номер карты просто заменяется токеном", - отметил эксперт

Как прокомментировал спикер, социальный инжиниринг является доминирующим подходом, при котором мошенники продуманно атакуют потребителей.

"Visa серьёзно инвестировала в образование и информирование потребителей, а также в работу с партнёрами из банков, кредитных учреждений и правительства с целью повысить осведомлённость об атаках, основанных на СИ", - сказал он.

Управляющий директор Trendmicro в СНГ и Монголии Герман Позанков отметил, что "... цифровизация позволяет бизнесу предлагать новые услуги, быть более конкурентоспособным и эффективным. И, вместе с тем, цифровая трансформация несет с собой усложнение инфраструктуры: неотвратимо внедряются облачные технологии, растет количество сотрудников, которые работают удаленно или гибридно.... Эта сложность в плане организации и инфраструктуры отражается на том, что усложняется жизнь "безопасников" в компании, появляется все большее количество моментов, которые злоумышленники могут использовать в своей деятельности - растет то, что мы называем "поверхностью атаки".

В заключении своего выступления Позанков перечислил пять негативных последствий нарушений в кибербезопасности любого игрока финансового рынка: отток клиентов, утрата интеллектуальной собственности, нарушение работы критической инфраструктуры, расходы на внешних консультантов и убытки.

Кроме того, европейский региональный координатор UN Environment Programme Finance Initiative Даниэль Бузас считает Азербайджан ключевой страной в регионе, финансовому сектору которой необходимо прививать устойчивые модели развития и привлекать к защите климата.

В свою очередь сооснователь и CEO Climate Risk Services Герхард Мулдер одобрил курс Азербайджана на борьбу с глобальным потеплением, в том числе со стороны бизнеса.

"Проблема в том, что очень сложно точно предсказать степень влияния изменения климата. Оно точно охватит финансовую и экономическую систему, но всё это сложно предугадать". Мулдер уверен, что возможно понять меру влияния глобального потепления на банковскую сферу с помощью анализа сценариев и картирования рисков, хотя "не всё можно исчислить", - считает он.

По словам исполнительного директора United Payment Эдгар Абдуллаев, подтвердил наличие устойчивого тренда в стране - рост объёмов eCommerce и, соответственно, финансовых трансакций.

"Отдельный импульс этому придала эпидемия COVID-19, благодаря которой "расцвёл" онлайн и стали популярными дистанционные каналы коммуникации", - добавил он.