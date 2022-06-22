В Азербайджане будет создан демонстрационный павильон зоны "зеленой" энергии.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в утвержденном сегодня Кабмином "Плане мероприятий по созданию зоны "зеленой" энергии на освобожденных территориях Азербайджана в 2022-2026 годах".

Согласно плану мероприятий, министерство энергетики совместно с соответствующими структурами должно обеспечить выбор территории, подготовку и согласование проекта, а также строительство павильона в 2023-2024 годах.