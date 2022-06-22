В Азербайджане представлены в минфин предложения по Бюджетному кодексу

Предварительные предложения по Бюджетному кодексу представлены в минфин Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

"Наши первоначальные предложения по Бюджетному кодексу, включающие устранение пробелов и несоответствий в законодательстве, регулирующем бюджетную систему, а также новые подходы в фискальной сфере, соответствующие передовой практике, представлены в министерство финансов. Также предусмотрено представить их и в парламент. Отмечу, что более половины предложений связано с пробелами в законодательстве, регулирующем фискальную сферу. Мы предложили учесть в Бюджетном кодексе несоответствия и пробелы, содержащиеся в статье 22 закона "О бюджетной системе", статье 5 закона "О государственном долге", а также в пяти пунктах других правовых актов. Кроме того, 27 предложений связаны с применением новых подходов в кодексе", - сказал он.

Гюльмамедов отметил, что в целом за последние пять лет объем госбюджета значительно возрос, в 1,8 раза - как по доходам, так и по расходам. На фоне роста текущих расходов почти вдвое за соответствующий период ненефтяные доходы госбюджета выросли в 1,6 раза, ненефтяной ВВП - в 1,5 раза. Также, по его словам, исследования показывают рост в пересмотренном проекте государственного бюджета на 2022 год уровня обеспечения расходов на оборону за счет ненефтяных доходов по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом с 89,4% до 99,8%.