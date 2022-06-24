ТуранБанк получил кредитную линию от престижного международного финансового института

ТуранБанк и Черноморский Банк Торговли и Развития (ЧБТР) подписали новое кредитное соглашение на сумму $5 млн для расширения финансирования внешнеторговых операций. Привлеченные средства позволят ТуранБанк расширить импортно-экспортные операции между странами-членами Организации Черноморского Экономического Сотрудничества и поддержать торговые операции клиентов.

Предоставляем информацию, что ТуранБанк с 2011 года успешно развивает сотрудничество с Черноморским Банком Торговли и Развития и финансирует различные направления бизнес сфер. Отметим, что Черноморский Банк Торговли и Развития впервые на финансовом рынке Азербайджана реализовал кредитную линию в манатах через ТуранБанк. Этими средствами Банк продолжает поддерживать развитие малого и среднего бизнеса.

Черноморский Банк Торговли и Развития был создан в 1999 году для поддержки регионального развития и сотрудничества Черноморского региона. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя кредиты, кредитные линии, акционерный капитал и гарантии для финансирования проектов государственного и частного секторов и торговли в странах-членах. Банк участвует в финансировании и капитале проектов в странах-членах на основе принципов развития регионального сотрудничества.

ТуранБанк также успешно развивает сотрудничество с другими международными финансовыми институтами по привлечению кредитных линий для институционального развития и финансирования субъектов предпринимательства. Наш банк сотрудничает с престижными финансовыми институтами, такими как Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Фонд микрофинансирования EMF, Банк Торговли и Развития ЕСО (ECO TDB), Sparkassensestiftung и др. решительно поддерживая устойчивое развитие ненефтяного сектора в проектах малого и среднего бизнеса.

ТуранБанк

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