Роль Азербайджана как альтернативного поставщика газа в ЕС будет расти

Источник: Агентство международной информации Trend

Планы Азербайджана по увеличению экспорта газа окажут дополнительную поддержку ЕС в снижении зависимости от российских энергоресурсов.

Об этом сказал Trend аналитик - исследователь европейского аналитического центра Bruegel Бен МакУильямс, специализирующегося на экономике, передает Day.Az.

"Что касается природного газа, то в настоящее время Азербайджан обеспечивает менее пяти процентов от общего объема импорта ЕС и в краткосрочной перспективе не сможет существенно вытеснить российский газ, который в прошлом году составил 40 процентов импорта Евросоюза. Однако для стран, получающих азербайджанский газ напрямую, в частности, для Италии, это большое подспорье в снижении зависимости от России", - сказал МакУильямс.

По мнению эксперта, чтобы заменить поставки энергоносителей из России, ЕС может рассчитывать на трубопроводный импорт из Норвегии, Северной Африки, Азербайджана, а также на интерконнекторы с Великобританией.

"Наибольшая доля замещения приходится на мировой рынок СПГ, и здесь поставки из США являются существенной составляющей. Однако зависимость ЕС от трубопроводной инфраструктуры, поставляющей российский газ, означает, что в случае полного отключения невозможно будет незамедлительно его полностью заменить, и спрос придется сократить", - сказал МакУильямс.

Что касается импорта нефти, то ЕС, как правило, рассчитывает на партнеров по ОПЕК, а также на США, чтобы обеспечить увеличение поставок сырья на мировые рынки. Недавно ОПЕК объявила о незначительном увеличении квот на добычу, отметил эксперт.