Россиянам рекомендовали инвестировать в азербайджанские манаты

Кредитные организации пользуются государственной поддержкой и фактически находятся под ее защитой. Однако экономисты говорят, что есть и альтернативные варианты, которые могут принести немалый доход.

В Банке России заявили, что допускают дальнейшее снижение ключевой ставки. Это не только может разогнать инфляцию, но и снизить выгоду рублевых депозитов для граждан, поскольку средства в коммерческих банках будут приносить меньший доход.

Доктор экономических наук Иосиф Дискин рассказал, куда лучше инвестировать свои средства в сложившихся условиях.

"Во-первых, слово "падение" является не совсем корректным, если мы говорим о ключевой ставке. Во-вторых, должен оговориться, что все, что я скажу далее, является моим личным мнением, а не инвестиционным консультированием", - отметил эксперт, передает Day.Az со ссылкой на iView News.

Экономист считает, что ориентироваться нужно, в первую очередь, на те услуги, которые предлагают банки, поскольку стоимость ценных бумаг от предприятий нельзя назвать релевантными.

"Если говорить о надежности и привлекательности, то очень надежными являются депозиты на год или три года, которые начинают существенно превосходить инфляцию. Вложения в высокорисковые активы, я имею в виду акции, видятся мне сегодня не очень актуальными, потому что мы наблюдаем глобальный тренд: настоящие активы, включая товары, услуги и промышленные производства, становятся более реальными, чем их финансовые производные. Мы видим, что произошло с разрекламированными биткоинами и подобного рода финансовыми инструментами. Все это создано для тех, кто любит азартные игры", - заключил Иосиф Дискин.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в свою очередь согласился с коллегой. По его мнению, целесообразно класть рубли на депозитные счета на длительный срок - в сложившейся ситуации это было бы наиболее рациональным и правильным решением.

"Также я бы обратил внимание на валюты стран СНГ и вклады в них. Понятно, что белорусский рубль и валюты стран СНГ сильно зависят от российского рубля, потому что наши торговые отношения являются очень плотными. Но также хочу отметить, что СНГ зависит от цен на нефть. Лучший выбор, на мой взгляд, это азербайджанский манат. Валюта нефтяная и стабильная. Ставки по вкладам в манатах примерно такие же, как по рублевым. Но ключевая ставка ЦБ пойдет вниз. А вот в манатах - я не думаю", - отметил аналитик.

Эксперт считает, что инвестирование в азербайджанскую валюту - очень интересная идея. Но не надо забывать, что есть люди, как выразился Разуваев, "альтернативно одаренные", которые путают манат и турецкую лиру.

"В Турции с курсом лиры наблюдается кризис. А в Азербайджане все хорошо благодаря высоким ценам на нефть. Азербайджан, как и Катар, является одним из двух основных кредиторов Турции. Так что я рекомендую манат", - резюмировал экономист.