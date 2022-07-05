В Нур-Султане состоялось 18-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан

В городе Нур-Султан состоялось 18-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

В заседании приняли участие делегации двух стран во главе с сопредседателями комиссии: с азербайджанской стороны - министром энергетики Парвизом Шахбазовым, с казахстанской - заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Бахытом Султановым.

Вначале состоялась двусторонняя встреча сопредседателей, на которой был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами и повестке дня заседания комиссии.

Выступивший на заседании Парвиз Шахбазов отметил, что находящаяся на стадии согласования "Комплексная программа по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на 2022-2026 годы" имеет большое значение в контексте углубления двустороннего взаимодействия и станет дорожной картой для развития диалога двух стран.

Министр подчеркнул, что торговые связи между Азербайджаном и Казахстаном динамично развиваются.

"За первые четыре месяца текущего года торговый оборот Азербайджана с Казахстаном вырос более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 215 миллионов долларов. При этом мы считаем, что существует большой потенциал для дальнейшего увеличения операций во всех сферах торгового сотрудничества. Важную роль в этом направлении играют взаимные торгово-экономические миссии, а также сотрудничество между представителями частного сектора и торговыми домами наших стран в Баку и Нур-Султане", - сказал Шахбазов.

На заседании казахстанским инвесторам было предложено воспользоваться уникальными инвестиционными возможностями и благоприятными бизнес-условиями, существующими в Алятской свободной экономической зоне.

"Приветствуем заинтересованность казахстанской стороны в участии в проектах по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Учитывая, что совместные усилия по повышению транзитного потенциала наших стран имеют важное значение, мы готовы продолжить и углубить сотрудничество в рамках развития Транскаспийского среднего коридора Восток-Запад, новых транзитных и транспортных возможностей в регионе, а также Зангезурского коридора как перспективной составляющей Среднего коридора", - сказал Шахбазов.

В свою очередь, Султанов отметил, что Казахстан заинтересован в участии в восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По итогам заседания был подписан протокол. Кроме того, стороны договорились провести следующее заседание межправкомиссии в Баку в 2023 году.