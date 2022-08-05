https://news.day.az/economy/1484922.html Центробанк Азербайджана восстановил лицензии ряда страховых агентов
Центробанк Азербайджана восстановил лицензии ряда страховых агентов
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) восстановил действие лицензий 13 физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
По данным регулятора, решение об этом было принято пятого августа в соответствии с законом Азербайджана "О страховой деятельности".
Страховые агенты устранили обстоятельства, послужившие основанием для приостановки действия лицензии, отмечается в сообщении Центробанка.
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