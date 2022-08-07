Добыча нефти в Азербайджане уменьшится

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча нефти в Азербайджане в 2022 году составит 0,68 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 0,69 миллиона баррелей в сутки в предыдущем отчете. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство.

По данным МЭА, в первом квартале 2022 года в Азербайджане добывалось 0,7 миллиона баррелей нефти в сутки, а во втором квартале - 0.67 миллиона баррелей в сутки.

МЭА прогнозирует, что добыча нефти в Азербайджане в третьем и четвертом кварталах 2022 года составит по 0,67 миллиона баррелей в сутки.

По оценкам агентства, добыча нефти в Азербайджане в 2023 году составит 0,66 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 0,68 миллиона баррелей в предыдущем отчете. В первом квартале будущего года добыча нефти в стране прогнозируется на уровне 0,67 миллиона баррелей в сутки.