Сколько пассажиров обслужили международные аэропорты Азербайджана?

Международные аэропорты Азербайджана в июле 2022 года обслужили 578 тысяч человек. Это на 87% превышает показатели 2021 года за аналогичный период, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

При этом на международных рейсах было обслужено 482 тысячи человек - более, чем в два раза больше, чем в прошлом году.

Базовые авиаперевозчики бакинского аэропорта - AZAL и Buta за указанный период обслужили 211 тысяч пассажиров на международных рейсах, то есть 44% от общего числа международных перевозок.

В июле 2022 года в бакинский аэропорт регулярные рейсы совершили 30 иностранных авиакомпаний. Также в этом месяце из Актобе в Баку открыла прямые рейсы авиакомпания Qazaq Air.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в июле вошли Москва, Стамбул, Анталья, Дубай, Тбилиси, Эр-Рияд, Абу-Даби, Шарджа, Измир и Даммам. Суммарно по этим направлениями было обслужено 300 тысяч человек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В марте текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.

Также Skytrax присудил бакинскому аэропорту наивысший рейтинг "5-звезд", а также максимальный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19.