Еврокомиссия призывает ускорить запуск трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию

Источник: Агентство международной информации Trend

Европейская комиссия призывает все заинтересованные стороны ускорить принятие необходимых шагов для скорейшего запуска интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Об этом сообщил Trend в пятницу представитель Еврокомиссии, передает Day.Az.

Отметим, что недавно бывший министр энергетики Румынии Разван Николеску направил письмо комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон с просьбой принять меры для ускорения запуска интерконнектора Греция-Болгария, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию.

"Мы можем подтвердить получение письма и ответим в надлежащее время. IGB является проектом общего интереса ЕС, и мы рассматриваем его как важнейший элемент инфраструктуры, необходимый для диверсификации энергоснабжения в Юго-Восточной Европе и укрепления внутреннего энергетического рынка. Таким образом, мы призываем все заинтересованные стороны ускорить необходимые шаги для скорейшего запуска IGB", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что организация с самого начала оказывала политическую и финансовую поддержку данному проекту.

"Для IGB было выделено 45 миллионов евро в рамках Европейской энергетической программы восстановления и 39 миллионов евро было получено от структурных фондов. Кроме того, проект получил частичное освобождение от правил доступа третьих лиц к газовой системе. Комиссия поддерживала регулярные контакты с проектной компанией и регулирующими органами, а также с правительствами Болгарии и Греции на протяжении всего процесса реализации, в том числе в последние несколько месяцев. Сейчас мы внимательно следим за последними этапами реализации проекта, в том числе связанными с сертификацией", - заключил представитель Еврокомиссии.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.