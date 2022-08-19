Азербайджан принял участие во II Экономическом форуме ШОС

В Ташкенте под председательством Узбекистана прошел II Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), Азербайджан на форуме представлял руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

В мероприятии, проведенном в гибридном формате, приняли участие руководители и эксперты государственных структур, банков, компаний, промышленных ассоциаций, торгово-промышленных палат.

Юсиф Абдуллаев в рамках выступления на пленарном заседании форума рассказал об экономическом развитии Азербайджана, экспортных и инвестиционных возможностях, а также о направлениях экономического партнерства Азербайджана со странами ШОС, развитии связей между деловыми кругами, говорится в сообщении.

"Азербайджано-узбекские отношения развиваются, совместная межправительственная комиссия по сотрудничеству между двумя странами вносит важный вклад в развитие партнерства", - сказал Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, руководитель AZPROMO ознакомился с организованной в рамках форума выставкой промышленных инноваций.