Банк ABB объявил о новой скидочной кампании по TamKart. В рамках данной кампании получить TamKart стало еще удобнее и доступнее, так как теперь TamKart MasterCard Standard (дебет) и TamKart Visa Classic (дебет) можно приобрести посредством онлайн-каналов (мобильное приложение ABB, https://abb-bank.az/ и сайт https://tamkart.az/ со скидкой 50%, всего за 5 манат. Кампания распостраняется на карты в валютах AZN, EUR и USD.

Клиенты, воспользовавшиеся данной акцией также получат дополнительную возможность. Так, клиенты, которые воспользуются этой акцией и приобретут TamKart со скидкой от ABB, получат 10 000 бонусов "Fayda" за каждые 5 манатов кэшбэка, начисляемого в течение 30 дней после получения карты. 10 000 "Fayda" эквивалентны 1 манату. Благодаря этим бонусам клиенты могут совершать различные платежи, такие как коммунальные оплаты, и мобильной связи, или получать различные подарки через ABB mobile. Каждому клиенту предоставляется возможность заработать максимум 500.000 Fayda (50 манатов) в общей сложности до 50 транзакций.

Продажа дисконтных карт продлится до 30 сентября. TamKart можно заказать онлайн пройдя по данной ссылке.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.