Сербия будет покупать электроэнергию у Азербайджана

Государственная электроэнергетическая компания Сербии EPS договорилась с Азербайджаном о закупке 2600 МВтч электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сказала Reuters заместитель премьер-министра, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Михайлович отметила, что Белград сейчас ведет переговоры с Турцией о передаче этой электроэнергии.

По ее словам, Сербия также обсуждает дополнительный импорт электроэнергии из Венгрии.

Отметим, что согласно данным министрества энергетики, в январе - августе 2022 года производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 2,6 процента. В стране за этот период было произведено свыше 19,115 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. На долю экспорта пришлись 14,06 миллиарда киловатт-часов, импорта - 94,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии.