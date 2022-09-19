Возросли номинальные доходы населения Азербайджана

По предварительным данным, номинальные доходы населения Азербайджана в январе - августе 2022 года выросли на 20 процентов, или 7,41 миллиарда манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Госкомстата, в указанный период в Азербайджане доходы на душу населения выросли на 19,5 процента, или 720,4 маната.

Показатель роста доходов населения после выплаты всех обязательных и добровольных платежей составил 20,2 процента, или 6,668 миллиарда манатов по сравнению с январем - августом 2021 года. При этом доходы на душу населения выросли на 19,7 процента, или 648,5 маната.