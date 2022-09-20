Польские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики

Источник: Агентство международной информации Trend

Польша видит огромный потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном в области "зеленой" энергетики на освобожденных [от армянской оккупации] территориях.

Об этом сказал Trend посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, передает Day.Az.

"Что касается сотрудничества в области "зеленой" энергетики, то мы пока взаимодействуем не в той степени, в какой хотели бы. Мы обсуждаем с министерством экономики Азербайджана наращивание потенциала сотрудничества в этой области. Польские компании весьма заинтересованы в этом, и им есть что предложить Азербайджану в этой области. Мы также отмечаем общий энтузиазм ЕС в расширении энергетического сотрудничества с Азербайджаном", - сказал посол.

Он также отметил, что Польша уже представила властям Азербайджана свою программу "зеленых" технологий GreenEvo (Green Technology Accelerator) и ждет ее одобрения.

Заседание польско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое планируется провести 20-21 октября, также предоставит возможность обсудить этот вопрос, отметил дипломат.

"Мы также надеемся организовать бизнес-форум после этого, чтобы обсудить будущие возможности для бизнеса и подписать перспективные контракты в различных областях экономики", - сказал Поборски.