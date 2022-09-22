Входной портал тоннеля в Лачинский международный аэропорт будет протяженностью 2400 метров

Источник: Агентство международной информации Trend

Входной портал тоннеля в Лачинский международный аэропорт находится на 35-километровом участке автодороги Кяльбаджар-Лачин. Его протяженность составит 2 400 метров.

Об этом сказал Trend представитель Государственного агентства автомобильных дорог Эйюб Гусейнов, передает Day.Az.

Гусейнов отметил, что одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин протяженностью 76,3 километра. В настоящее время строительство этой дороги и тоннелей на ней продолжается.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит буровые и насыпные работы на отдельных участках дороги, ведется строительство нового земляного полотна. Кроме того, прокладываются прямоугольные и круглые водоотводные трубы, а также строятся водоканалы, проводятся дренажные работы и сооружается каменная стена. Работы по строительству 5 (Т1, Т2, Т5, Т6 и Т7) из 12 автомобильных тоннелей, запланированных к строительству на дороге, успешно продолжаются.

На существующей дороге с перевалами имеется большое количество оползневых зон. Кроме того, безопасная эксплуатация дороги может быть невозможна в зимнее время года в условиях сильного снегопада и морозов. В связи с этим было принято решение о преодолении перевалов напрямую через тоннели. В тоннелях шириной 11,60 метра будет одна полоса движения в одном направлении. Общая длина тоннелей составит 7596,5 метра.

Протяженность первого тоннеля (Т1), построенного на дороге Кяльбаджар-Лачин, составляет 187 метров. В настоящее время ведется строительство входного портала этого туннеля. В тоннеле Т2 длиной 354,4 метра в направлении входа было выполнено 115,8 метра проходочных работ. В направлении выхода в тоннеле Т5 протяженностью 448,7 метра выполнено 331 метр проходочных работ. Длина тоннеля Т6 составляет 612,4 метра. Всего в тоннеле было выполнено 537,4 метра проходочных работ в каждом направлении. Строится тоннель Т7 протяженностью 2420,1 метра. В целом были выполнены 532 метра проходочных работ в каждом направлении тоннеля. В этих тоннелях работы по вывозу скальных пород с использованием буровзрывных и дробильных методов продолжаются в обоих направлениях, включая вход и выход.

Работы по остальным спроектированным тоннелям планируется начинать поэтапно. Тоннель T3 будет иметь длину 900,2 метра, тоннель T4 - 853,7 метра, тоннель T8 - 230 метров, тоннель T9 - 700 метров, тоннель T10 - 200 метров, тоннель T11 - 320 метров и тоннель T12 - 370 метров.

Продолжается подготовка основания земляного полотна вдоль автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачин, формирование склона, строительные работы по укладке 12 прямоугольных и 4 круглых труб.

Эта автомобильная дорога, соединяющая Кяльбаджарский и Лачинский районы, строится в соответствии с первым, вторым и третьим техническими категориями с 2, 3 и 4 полосами движения. С целью обеспечения переброски воды на первых 38 километрах дороги будет построено 60 кольцевых труб общей протяженностью 3348 метров, а также в необходимых местах 9 автомобильных мостов общей длиной 1038 метров.

Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин берет начало от села Гамышлы Кяльбаджарского района и проходит по освобожденной от оккупации территории Лачинского района. Новая дорога обеспечит комфортный въезд-выезд во многие жилые пункты этих районов, а также в районный центр и к Лачинскому международному аэропорту, строительство которого началось недавно.