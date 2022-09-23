https://news.day.az/economy/1497700.html Вырос объем финансов, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе - Микаил Джаббаров
Вырос объем финансов, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе - Микаил Джаббаров
Объем финансовых средств, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе Азербайджана вырос почти на четверть.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В январе - августе 2022 года объем финансовых средств, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе, увеличился на 22,5 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это важный показатель для устойчивого экономического роста и деловой активности", - говорится в публикации.
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