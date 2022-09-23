Вырос объем финансов, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе

Объем финансовых средств, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе Азербайджана вырос почти на четверть.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В январе - августе 2022 года объем финансовых средств, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе, увеличился на 22,5 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это важный показатель для устойчивого экономического роста и деловой активности", - говорится в публикации.