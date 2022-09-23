Ряд российских компаний будут экспортировать продукцию в Азербайджан

Еще шести российским предприятиям предоставлено право экспорта собственной продукции в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор), в их числе два предприятия по производству готовых мясных продуктов, а также по одному предприятию по производству молочной продукции, производству рыбной продукции, производству кормовой добавки и по хранению животноводческой продукции

"Одним из важнейших критериев при проведении обследований являлось наличие системы прослеживаемости при производстве продукции, а также участие предприятия в мониторинге качества и безопасности поступающего сырья и выпускаемой продукции, поскольку в противном случае Россельхознадзор не сможет гарантировать выполнение всех ветеринарных требований стран-импортеров. Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня экспортеров продукции в Азербайджан", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что, помимо Азербайджана, данные предприятия получили право экспорта собственной продукции в Китай, Турцию, Тайвань, Грузию, Таджикистан и другие страны.