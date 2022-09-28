Азербайджан изучает стратегию ЕС по цифровому развитию до 2030 года

В Азербайджане нет проблем с доступом к интернету.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Расим Алгулиев в ходе 5-й конференции по электронным инфраструктурам "Восточного партнерства".

По его словам, практически каждый гражданин Азербайджана является пользователем интернета и интернет-услуг.

"У нас есть свои космические спутники, соответствующий кадровый потенциал, специалисты", - сказал Алгулиев.

Также он коснулся вопроса доступа к некоторым международным научным платформам, отметив необходимость создания соответствующего электронного образования, электронной библиотеки, подготовки специалистов этой отрасли.

"Мы видим необходимость в интеграции и кооперации по этим вопросам со странами ЕС. Как вы знаете, европейские институты достигли в этих направлениях больших успехов", - сказал Алгулиев.

Он отметил, что ЕС принял стратегию цифрового развития до 2030 года.

"Мы изучаем эту стратегию и заинтересованы в обмене опытом по инициативам, которые реализуют европейские страны. Считаю, что это поспособствует ускорению развития науки и образования в Азербайджане, в том числе в области создания соответствующих платформ", - подчеркнул Алгулиев.