Что делать, есть задерживается рассмотрение заявления об адресной соцпомощи?

При обращении гражданина за адресной социальной помощью в течение 15 рабочих дней проводится расследование и назначается социальная помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты населения Метин Аскер.

Он отметил, что заявка рассматривается и дорабатывается в течение 15 рабочих дней. М.Аскер сообщил, что если рассмотрение заявки задерживается, гражданин может обратиться в местное учреждение и потребовать проведения расследования, либо он может обратиться на горячую линию Министерства труда и социальной защиты населения.

"Адресная социальная помощь назначается малообеспеченным семьям. Это семьи, в которых доход ниже суммы критерия нуждаемости, установленного количеством членов семьи. В связи с этим упрощено проведение встреч и прием заявлений в электронном виде. Доходы физических лиц, их коммунальные расходы запрашиваются в электронном виде в соответствующие органы. Определяется их доход в соответствии с расходуемой энергией, газом и другими коммунальными услугами, назначается социальная помощь", - заключил он.