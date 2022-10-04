Азербайджан превращается в логистический центр по перевалке автомобилей по маршруту Запад-Восток

Азербайджан превращается в логистический центр по перевалке автомобилей из стран Европы на Восток, в частности в страны Центральной Азии.

Об этом сказал Day.Az глава пресс-службы Бакинского морского международного торгового порта Эльмар Хабибли.

По его словам, сегодня в порту регистрируется большой поток легковых автомобилей премиум-класса, которые планируется транспортировать в центральноазиатские страны.

"В январе-августе 2022 года через территорию Азербайджана было транспортировано 8,3 тысячи машин, что в четыре раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Ожидается, что темпы роста транспортировки автомобилей через нашу страну будут стремительно расти", - сказал он.

Отметим, что через Азербайджан автомобили в основном транспортируются в Туркменистан и Казахстан.