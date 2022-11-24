https://news.day.az/economy/1513871.html На реке Хакари строится самый большой в Азербайджане железнодорожный мост - ВИДЕО
На реке Хакари строится самый большой в Азербайджане железнодорожный мост - ВИДЕО
На реке Хакари строится самый большой в Азербайджане железнодорожный мост.
Как сообщили в четверг Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", длина строящегося моста составляет 418 метров, а ширина - 6,5 метра.
Опоры моста с 13 пролетами будут из железобетона.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре