На реке Хакари строится самый большой в Азербайджане железнодорожный мост
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На реке Хакари строится самый большой в Азербайджане железнодорожный мост.

Как сообщили в четверг Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", длина строящегося моста составляет 418 метров, а ширина - 6,5 метра.

Опоры моста с 13 пролетами будут из железобетона.