ОАО "Муганбанк" отмечает свое 30-летие! ОАО "Муганбанк" был основан в 1992 году. Со дня создания главнейшими задачами банка были активное участие в развитии экономики страны, предоставление всех видов банковских услуг широкому кругу населения и вместе с этим стремление стать одним из передовых финансовых институтов в банковской системе. За 30 лет функционирования, Банк придерживался политики постоянного развития, по прошествии лет - укрепился в Азербайджанской банковской системе, улучшились сервис и услуги как в качественном, так и в количественном отношении. Отличающийся стабильностью и надежностью, ОАО "Муганбанк" является одним из ключевых игроков банковской системы Азербайджана.

Создание профессиональной команды, мотивированной на предоставление качественных услуг с индивидуальным подходом к каждому клиенту и партнеру, а также поддержка государства всегда считались приоритетами Банка.

ОАО "Муганбанк" расширяет взаимовыгодное сотрудничество с крупными предприятиями в сфере финансирования бизнеса и проектов, а также отношения с крупными иностранными банками и инвестиционными фондами в сфере реализации совместных проектов.

Банк всегда опирался в своей философии бизнеса на такие ценности, как надежность, безопасность, прозрачность, высокое качество обслуживания, партнерство с клиентом, обслуживание экономики Азербайджана, а также соблюдение и уважение законодательства страны.

Muganbank представляет видеоролик, посвященный 30-летию: