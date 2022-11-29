Названы инвестпланы венчурного фонда в Азербайджане

Новый венчурный фонд Caucasus Ventures в ближайшие пять лет инвестирует 6,6 миллиона долларов в 50 проектов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор венчурного фонда Caucasus Ventures Мамед Керим.

По его словам, фонд будет финансировать как местные, так и региональные стартап-проекты.

"Основой деятельности этого фонда, конечно же, будут привлечение прибыли и поддержка и развитие стартап- и ИТ-экосистемы Азербайджана", - отметил Мамед Керим.

Он сообщил, что деятельность фонда с географической точки зрения будет сосредоточена на таких регионах, как Кавказ, Восточная Европа и Центральная Азия.

"Наши инвесторы уже имеют практику работы и инвестиций в этих регионах, однако в будущем охват регионов будет расширен. Также порядка 10 процентов средств нашего фонда будут инвестированы в другие зарубежные венчурные фонды", - сказал Мамед Керим.

Напомним, что бюджет фонда составляет 11,3 миллиона манатов. Агентство инноваций и PASHA Holding выделили в бюджет фонда по пять миллионов манатов, индивидуальными предпринимателями выделены 1,3 миллиона манатов.