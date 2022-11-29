Баку и Ашхабад обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер

Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы расширения торгово-экономических отношений.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы сотрудничества в ходе заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном, прошедшего сегодня в Баку.

"Мы уверены, что совместные усилия будут способствовать укреплению нашего партнерства в сферах торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других областях", - говорится в публикации.