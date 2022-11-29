https://news.day.az/economy/1515327.html Баку и Ашхабад обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер - ФОТО
Баку и Ашхабад обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер - ФОТО
Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы расширения торгово-экономических отношений.
Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
Согласно информации, стороны обсудили вопросы сотрудничества в ходе заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном, прошедшего сегодня в Баку.
"Мы уверены, что совместные усилия будут способствовать укреплению нашего партнерства в сферах торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других областях", - говорится в публикации.
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