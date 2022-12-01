Ведутся переговоры с инвесторами и МСП в сфере ВИЭ

Ведутся переговоры с инвесторами и малыми и средними предприятиями (МСП), специализирующимися на секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сказал заместитель директора Государственного агентства Азербайджана по возобновляемым источникам энергии Кямран Гусейнов в ходе панельной сессии на 18-м ежегодном собрании Международной сети для малых и средних предприятий (INSME) на тему "Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и зеленый рост", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Последние два года были продуктивными для нас в плане развития ВИЭ. На данный момент мы ведем переговоры с инвесторами и малыми и средними предприятиями, специализирующимися на этом секторе", - сказал Гусейнов.

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются МСП в мире, Гусейнов отметил, что среди них регулирование правовой базы, механизм поддержки и стимулы, третья проблема - финансовые аспекты.