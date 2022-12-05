Сколько средств госбюджета планируется для таможенного управления Нахчывана?

На содержание Главного таможенного управления, созданного на базе упраздненного Таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики, предусматривается выделить 20,1 миллиона манатов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.