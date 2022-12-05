https://news.day.az/economy/1516819.html Сколько средств госбюджета планируется для таможенного управления Нахчывана?
Сколько средств госбюджета планируется для таможенного управления Нахчывана?
На содержание Главного таможенного управления, созданного на базе упраздненного Таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики, предусматривается выделить 20,1 миллиона манатов.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
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