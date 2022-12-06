https://news.day.az/economy/1517090.html Директор миссии USAID о преимуществах онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане
Директор миссии USAID о преимуществах онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане
Преимущество онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане в том, что каждый обменивается информацией и оперативно реагирует, что в итоге приводит к качественным результатам.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс в ходе круглого стола, посвященного итогам работы в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).
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