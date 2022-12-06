Директор миссии USAID о преимуществах онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане

Преимущество онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане в том, что каждый обменивается информацией и оперативно реагирует, что в итоге приводит к качественным результатам.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс в ходе круглого стола, посвященного итогам работы в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).

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