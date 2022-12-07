ЦБ Азербайджана выпустил в обращение юбилейную монету

В 2022 году исполняется 30 лет со дня образования Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики, сыгравшего исключительную роль в развитии спорта и формировании современной молодежи в стране. По этому случаю Центральным банком Азербайджана выпущена в обращение серебряная юбилейная монета номиналом 5 манатов.

Об этом в среду сообщили Day.Az в ЦБА.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.