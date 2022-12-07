https://news.day.az/economy/1517577.html ЦБ Азербайджана выпустил в обращение юбилейную монету - ФОТО
ЦБ Азербайджана выпустил в обращение юбилейную монету - ФОТО
В 2022 году исполняется 30 лет со дня образования Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики, сыгравшего исключительную роль в развитии спорта и формировании современной молодежи в стране. По этому случаю Центральным банком Азербайджана выпущена в обращение серебряная юбилейная монета номиналом 5 манатов.
Об этом в среду сообщили Day.Az в ЦБА.
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