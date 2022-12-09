Программа PGG может быть продлена

Совет Европы рассматривает возможность запуска третьей фазы программы "Партнерство за надлежащее управление" (PGG).

Как передает Day.Az, об этом сообщила в пятницу сотрудник по вопросам международной помощи и сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане Марьям Гаджи-Исмаилова в ходе круглого стола в Университете АDА, посвященного 20-летию сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.

По её словам, 1 декабря 2022 года ЕС и Совет Европы обсудили запуск третьей фазы проекта PGG.

"Рассматриваются следующие направления в рамках третьей фазы: борьба с коррупцией, финансированием терроризма, отмыванием денег, предотвращение насилия в отношении женщин и дискриминации. Переговоры продолжаются", - сказала Гаджи-Исмаилова.

Она отметила, что в 2015-2018 годах в рамках этой программы в Азербайджане были реализованы три проекта. Второй этап программы, рассчитанный на 2019-2022 годы, включает в себя усиление борьбы с отмыванием денег.