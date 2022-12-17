В Азербайджане выросли пассажироперевозки

В январе-ноябре текущего года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,9% и 35,5% соответственно.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госкомстате.

За 11 месяцев хозяйствующие субъекты, работающие в транспортном секторе, перевезли 197,3 млн тонн грузов. 57,4% грузов перевозились автомобильным транспортом, 30,3% - трубопроводным, 8,6% - железнодорожным, 3,5% - морским, 0,2% - воздушным.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, вырос на 12,5%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 78,1%.

За отчетный период перевозчики обслужили 1 466,2 млн пассажиров. 86,8% пассажиров перевозились автомобилями, 12,8% - метро, а остальные - другими видами транспорта.